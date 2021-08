Max Eberl spricht über mögliche Abgänge von Zakaria und Ginter

Sowohl Denis Zakaria wie auch Matthias Ginter gelten bei Gladbach als Kandidaten für Transfers noch in dieser Periode. Sportdirektor Max Eberl äussert sich zu den beiden Personalien.

Beim Schweizer Nationalspieler zeichnet sich zunehmend ein Verbleib bei den Fohlen ab. Eberl betont auf einer Pressekonferenz, dass der 24-Jährige derzeit ein vollwertiges Kadermitglied ist: “Denis Zakaria ist unser Spieler, das haben wir immer wieder gesagt. Er hatte den Wunsch oder die Idee, zu gehen. Denis haben wir immer zu 100 Prozent im Kader gesehen. Er ist seit zwei Wochen im Mannschaftstraining und deshalb auch eine komplette Alternative für Sonntag.”

An Ginter soll der FC Bayern Interesse an einem Engagement noch bis zur Transfer-Deadline am Dienstag bekunden (4-4-2.ch berichtete). Eberl sieht die Sache relativ gelassen: “Anscheinend haben wir einen super-spannenden Kader, wenn die Bayern alle haben wollen. Der Stand ist unverändert. Mit Brazzo telefoniere ich häufig, wir haben aber nie über das Thema Ginter gesprochen!”

Der Gladbach-Verantwortliche führt aus, dass bislang kein konkretes Angebot für irgendeinen Spieler vorliege: “Ich lese auch täglich die neuen Gerüchte, und es ist viel Unruhe da. Aber es gibt bei keinem unserer Spieler einen unveränderten Stand. Es gibt kein konkretes Angebot für einen Spieler. Daher glaube ich nicht, dass noch viel passieren wird.”

Sollten Zakaria und Ginter bleiben, wird Eberl versuchen die im Juni 2022 auslaufenden Verträge zu verlängern, damit es im kommenden Sommer nicht zu ablösefreien Transfers kommt.

Eberl: Es ist nicht unser Wunsch, dass wir mit einem Spieler in die Saison gehen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Wenn @MatzeGinter und @Deniszakaria8 hierbleiben, werden wir natürlich auch Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihnen führen. #FCUBMG — Borussia (@borussia) August 27, 2021

psc 27 August, 2021 15:32