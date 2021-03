Max Eberl schreibt offenen Brief an die Gladbach-Fans

Seit der Bekanntgabe des Abgangs von Trainer Marco Rose zum Saisonende läuft bei Borussia Mönchengladbach sportlich nicht mehr viel nach Wunsch. Jetzt wendet sich Sportdirektor Max Eberl an die Fans.

In einem offenen Brief adressiert der Gladbach-Verantwortliche die Supporter des Vereins. Eberl betont, dass allen im Klub die Fans in den Stadien fehlen. Er versteht, dass Emotionen vorhanden sind und auch raus müssen. Der 47-Jährige zeigt auch Verständnis für die Enttäuschung und Kritik, die derzeit sehr gross ist: “Enttäuschung über die Entscheidung unseres Trainers, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln (was ihm aber auf Grund des Vertrages möglich war), Enttäuschung über die Ergebnisse in den letzten Spielen, Kritik an meiner Entscheidung, mit Marco weiterzumachen. Ich verstehe die Emotionen, ich verstehe, dass sie raus müssen. Aber habt auch Verständnis, dass ich nicht jede Form von Kritik verstehe und so manches Wort und manchen Satz nicht angebracht finde und mich darüber geärgert habe.”

Er sei ebenfalls ein emotionaler Mensch, allerdings müsse er bei seine “Entscheidungen auf der Basis von Wissen und Verstand” treffen: “Ich trage die Verantwortung und mir geht es nur und ausschliesslich um das Wohl und Wehe des Vereins. Dabei muss ich Emotionen beiseite schieben und mit Ratio und Verstand entscheiden.”

Wichtig sei ihm der Zusammenhalt. Eberl wünscht sich, “dass wir alle dieses Gefühl wieder bekommen.” Der Gladbach-Sportdirektor führt aus: “Borussia ist und bleibt besonders und ich wünsche mir, dass wir auch jetzt zeigen, dass Borussia besonders ist. Wir haben in der Vergangenheit viele spezielle, auch schwierige Situationen gemeistert. Das werden wir auch dieses Mal tun.”

psc 8 März, 2021 12:10