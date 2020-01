Michael Lang muss Werder im Sommer wohl verlassen

Der Schweizer Nationalspieler Michael Lang wurde im Sommer für ein Jahr von Gladbach an Werder Bremen ausgeliehen. Ein längerfristiges Engagement des 28-Jährigen wird es bei den Norddeutschen wohl nicht geben.

In der Hinrunde kam Lang zu neun Pflichtspieleinsätzen. Allerdings musste er vor allem gegen Ende des vergangenen Jahres häufig auf der Ersatzbank Platz nehmen. An diesem Status scheint sich zu Beginn der Rückrunde wenig zu ändern. Auch ein Systemwechsel ist schuld, wie Trainer Florian Kohfeldt der “Bild” verrät: “Es ist so, dass die Jungen wie Benny Goller Druck machen. Hätten wir mit Viererkette gespielt, wäre Michi drangewesen.”

Werder verfügt über eine Kaufoption für Lang. Es deutet aber sehr wenig darauf hin, dass diese gezogen wird. Langs Kontrakt bei Gladbach läuft zwar noch bis 2022, doch auch da dürfte er keine Zukunft mehr haben. Im Sommer steht also voraussichtlich ein neuerlicher Tapetenwechsel an.

psc 10 Januar, 2020 11:49