Nach Favre-Absage: Gladbach hat jetzt zwei Trainerkandidaten

Nach der (späten) Absage von Lucien Favre muss Borussia Mönchengladbach die Trainersuche fortsetzen. Derzeit sollen zwei Kandidaten in der Pole Position sein.

Nach Angaben von “Sport 1” heissen die beiden Anwärter Daniel Farke (45) und Vincent Kompany (37). Farke hat seinen Vertrag beim russischen Erstligisten FK Krasnodar nach der russischen Invasion in die Ukraine aufgelöst. In der Vergangenheit coachte er auch schon in der Premier League und war einst auch für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund verantwortlich.

Kompany trainierte zuletzt während zwei Jahren seinen Stammverein RSC Anderlecht. Nun sucht er eine neue Herausforderung. Die Bundesliga kennt er aus seiner Zeit als Spieler, wo er einst für den Hamburger SV auflief.

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus ist in jedem Fall gefordert. Neben der offenen Trainerfrage ist auch bei vielen Spielern noch unklar, ob und wie es mit ihnen in Gladbach weitergeht.

psc 1 Juni, 2022 12:09