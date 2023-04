Nati-Verteidiger Nico Elvedi droht auszufallen

Nico Elvedi droht das nächste Spiel von Borussia Mönchengladbach zu verpassen.

Der 26-Jährige konnte am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren, wie Trainer Daniel Farke auf einer Pressekonferenz mitteilt. «Wir haben noch ein leichtes Fragezeichen bei Nico. Er hat heute nicht mittrainiert, weil es eine kleine Innenbandproblematik gibt. Da wollten wir nichts riskieren», so der Gladbach-Coach. Am Samstagabend steht das Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Ob Elvedi da mittun kann, ist noch ungewiss.

Eine finale Entscheidung soll erst nach dem Abschlusstraining vom Freitag fallen, erklärt Farke. Sollte er ausfallen, käme wohl Marvin Friedrich zum Handkuss, der die Klubverantwortlichen und auch das Trainerteam in dieser Woche in einem Interview mit der «Sport Bild» scharf kritisierte und sagte, dass er kein Vertrauen spüre.

