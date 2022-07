Neuer Interessent für Gladbach-Stürmer Alassane Plea

Am französischen Angreifer von Alassane Plea gibt es weiterhin grosses Interesse. Nun mischt ein weiterer Klub aus der Heimat des 29-Jährigen mit.

Neben seinem Ex-Klub OGC Nizza meldet sich gemäss “L’Équipe” nun auch Olympique Marseille zu Wort. Plea ist nur noch für eine weitere Saison an Gladbach gebunden. Ein Transfer noch in diesem Sommer ist weiterhin ein heisses Thema. Der Berater des französischen Angreifers will am Montag nach Deutschland reisen, um Gespräche mit den Gladbach-Verantwortlichen zu führen. Plea soll einen Vereinswechsel anstreben.

psc 22 Juli, 2022 15:51