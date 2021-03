Neuer Gladbach-Trainer: Das ist der Favorit

Für den vakanten Trainerposten bei Bundesligist Gladbach kristallisiert sich ein Favorit heraus: Er ist zurzeit noch in Österreicher aktiv.

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl ist seit mittlerweile einem Monat auf Trainersuche. Am vergangenen Wochenende betonte er im “Aktuellen Sportstudio” des “ZDF”, dass er eine “Idee” habe. Namen wollte er wie üblich nicht kommentieren. Einen Favoriten auf die Nachfolge des nach Dortmund wechselnden Marco Rose scheint es aber zu geben: Er heisst Jesse Marsch. Der 47-Jährige Amerikaner könnte den exakt selben Weg antreten wie Rose vor ihm. Bereits bei diesem nutzten die Gladbach eine Ausstiegsklausel im Vertrag als er noch für Red Bull Salzburg arbeitete. Auch Marsch verfügt in seinem bis 2022 gültigen Kontrakt über einen entsprechenden Passus. Dass er Interesse an einem Trainerjob in der Bundesliga hat, tat er bereits in der Vergangenheit kund.

Bei den Fohlen keine Rolle spielt hingegen Werder-Coach Florian Kohfeldt: Dieser wird seine Arbeit in Bremen fortsetzen.

Eine mögliche Alternative zu Marsch ist hingegen Oliver Glasner. Der Österreicher liefert in Wolfsburg erfolgreiche Arbeit ab und befindet sich sogar auf Champions League-Kurs. Wegen Differenzen mit Sportvorstand Jörg Schmadtke wird er dennoch als Kandidat für einen Wechsel gehandelt. Dass er die Früchte seiner erfolgreichen Arbeit nächste Saison nicht ernten will, erscheint dennoch fragwürdig. Sollte es dennoch zur Trennung kommen, könnten sich die Wölfe unter Umständen mit YB-Trainer Gerardo Seoane oder mit dem Portugiesen André Villas-Boas (Ex-Marseille) beschäftigen.

