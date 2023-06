Gladbach-Sportdirektor Virkus setzt Nico Elvedi unter Druck

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus setzt die beiden langjährigen Gladbach-Profis Nico Elvedi (26) und Florian Neuhaus (26) unter Druck.

Beide zählen seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern der Borussia. Allerdings scheint sich der Bundesligist inzwischen auch eine Zukunft ohne sie vorstellen zu können - sofern sie ihre jeweils bis 2024 gültigen Verträge nicht verlängern. "Wir befinden uns in Gesprächen mit den beiden Spielern und wünschen uns, dass sie sich in diesem Sommer klar und konsequent zu Borussia und unserem Weg bekennen. Sollte es nicht so kommen, müssen wir mit Blick auf die Vertragssituation eine Lösung finden", sagt Virkus. Elvedi und Neuhaus könnten demnach noch in diesem Sommer verkauft werden.

Ablösefreie Abgänge wie sie Marcus Thuram und Ramy Bensebaini in diesem Sommer vollziehen, sollen bei Elvedi und Neuhaus offensichtlich verhindert werden. Am Schweizer Nati-Verteidiger soll unter anderem die AS Roma Interesse bekunden. Ein konkretes Angebot steht allerdings noch aus.

psc 8 Juni, 2023 17:49