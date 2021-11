Nico Elvedi & Breel Embolo “eher schwerer verletzt”

Im Spiel zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach musste erst Nico Elvedi und dann auch noch Breel Embolo das Feld schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt räumen. Die Nati muss sehr wahrscheinlich auf beide verzichten.

Es sind Äusserungen, die Murat Yakin tief ins Mark fahren werden. Nico Elvedi und Breel Embolo mussten am Freitagabend in Mainz beide schon in der ersten Halbzeit wegen Verletzungen ausgewechselt werden – Embolo verliess den Platz sogar unter Tränen. Eine Diagnose steht in beiden Fällen noch aus, optimistisch gestimmt ist man am linken Niederrhein aber nicht wirklich.

“Es könnte sein, dass im Aussenband irgendwas kaputt ist”, wagte Gladbach-Trainer Trainer Adi Hütter bei “DAZN” eine erste Vermutung im Fall Elvedi. Sportdirektor Max Eberl stiess ins gleiche Horn, sprach aber beide Spieler an. Sowohl Elvedi als auch Embolo seien “eher nicht leichter, sondern eher schwerer verletzt”. Genaues könne Eberl unmittelbar nach dem Spiel allerdings noch nicht sagen.

Das Endspiel in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Italien (Freitag, 20.45 Uhr) wird also aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Elvedi und Embolo stattfinden, denen sogar eine Pause über den kommenden Länderspielblock hinaus droht.

aoe 6 November, 2021 10:14