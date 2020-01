Nico Elvedi hofft auf Comeback am Wochenende

Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi hat den Rückrundenstart mit Gladbach wegen Nackenproblemen verpasst. Am Wochenende hofft der 23-Jährige auf sein Comeback.

Der Abwehrspieler bestritt am Montag einige individuelle Einheiten mit Athletik-Trainer Quirin Löppert. Schon bald will Elvedi aber wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Er ist laut “Rheinischer Post” zuversichtlich, am Samstag für das Heimspiel gegen Mainz 05 wieder fit zu sein. Beim 0:2 auf Schalke fehlte er wegen seiner Blessur.

psc 21 Januar, 2020 15:27