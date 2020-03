Das sagt Nico Elvedi zu Wechselgerüchten

Nico Elvedi ist bei seinem Klub Borussia Mönchengladbach und auch in der Schweizer Nati eine feste Grösse und soll auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken. Jetzt äussert sich der 23-jährige Abwehrspieler zu seinen Zukunftsplänen.

Elvedi betont, dass er sich in Gladbach sehr wohl fühlt und noch einen Vertrag (bis 2021) besitzt. “Deswegen spiele ich Stand jetzt auch in der nächsten Saison bei Borussia. Es kann im Fussball immer alles passieren und schnell gehen, aber so lange ich mich derart wohlfühle, gibt es keinen Grund zu wechseln”, stellt er im Interview mit der “Rheinischen Post” klar.

Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts, der sich durch eine Option um ein weiteres Jahr verlängern kann, gab es bisher nicht, wie der Innenverteidiger klarstellt. Wenn er wechseln würde, dann nur zu einer “Top-Mannschaft”, wie er weiter ausführt: “Ein paar Teams gibt es da schon noch, auch wenn sich Borussia richtig gut entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Es gibt aber keinen Verein, von dem ich träume. Derzeit freue ich mich einfach, bei Gladbach zu sein.”

