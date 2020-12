Neben Zakaria ist noch ein zweiter Gladbach-Schweizer heiss begehrt

Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria könnte seine letzte Saison bei Gladbach bestreiten. Das Interesse an ihm beim FC Bayern und bei ausländischen Topklubs ist gross. Auch Abwehrspieler Nico Elvedi weckt inzwischen grosse Begehrlichkeiten.

Der 24-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten und zuverlässigsten Bundesliga-Verteidiger gemausert. Schon länger soll er insbesondere von Klubs aus der Premier League beobachtet werden. Laut “fussballtransfers.com” würde es nicht überraschen, wenn Elvedi im nächsten Sommer den Gang auf die Insel antritt. Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass er zurzeit noch keine Vertragsgespräche mit Gladbach führen will.

Immerhin hat Borussia-Manager Max Eberl am Freitag auf einer Pressekonferenz aber angekündigt, dass auch nächste Saison eine “hervorragende Mannschaft” auf dem Platz stehen wird. Dazu will er in den nächsten Wochen auch wegweisende Gespräche mit Leistungsträgern führen. Elvedi dürfte dazu gehören. Ob er auf die Avancen eingeht, ist aber ungewiss.

psc 4 Dezember, 2020 15:48