Perfekt: Gladbach leiht Hannes Wolf aus

Der Wechsel von Leipzigs österreichischem Angreifer Hannes Wolf zu Borussia Mönchengladbach ist Tatsache.

Der 21-Jährige schliesst sich vorerst für ein Jahr und auf Leihbasis den Fohlen an. Enthalten ist auch eine Kaufoption. “Hannes Wolf ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der schon in Salzburg mit unserem Trainer Marco Rose zusammengearbeitet hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive verbessern wird”, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. “In der vergangenen Saison konnte er leider aufgrund einer langwierigen Verletzung bei RB Leipzig nicht viele Spiele machen. Wir freuen uns, dass er sich nun für Borussia entschieden hat und wollen gemeinsam einen erfolgreichen Weg gehen.”

Wolf bestritt in der abgelaufenen Saison nach seinem letzten Sommer getätigten Wechsel von Red Bull Salzburg nach Leipzig nur fünf Bundesligaspiele. In Gladbach will er nun durchstarten.

psc 21 Juli, 2020 15:18