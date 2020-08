Perfekt: Gladbach begrüsst Valentino Lazaro

Borussia Mönchengladbach bestätigt den Zuzug von Flügelspieler Valentino Lazaro.

Der 24-jährige österreichische Nationalspieler wird für eine Saison von Inter Mailand ausgeliehen und kehrt somit ein Jahr nach dem Abschied in die Bundesliga zurück. Erst im vergangenen Sommer verliess Lazaro Hertha BSC und schloss sich Inter an. Dort konnte er sich aber nicht auf Anhieb durchsetzen und wurde in der Rückrunde an Premier Ligist Newcastle United ausgeliehen. Nun kehrt der Rechtsfuss nach Deutschland zurück.

“Wir freuen uns sehr, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und dass sich Tino für Borussia entschieden hat”, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. “Er ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der unserem Kader noch mehr Qualität und Tiefe geben wird.”

Medienberichten zufolge beträgt die Leihgebühr 1,2 Mio. Euro. Gladbach verfügt über eine Kaufoption, wodurch das Gesamtpaket auf 15 Mio. Euro ansteigen könnte.

psc 20 August, 2020 10:16