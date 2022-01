Rangnick von Zakaria begeistert: United-Transfer schon im Januar?

Mit Top-Klubs wie Borussia Dortmund, AS Rom oder Juventus Turin wurden über die vergangenen Wochen und Monate schon so einige mit Denis Zakaria in Verbindung gebracht. Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zeigt nun auch Manchester United Interesse an einer Verpflichtung des Schweizer Mittelfeldspielers.

Manchester United have made no bid for Denis Zakaria as things stand. The option has been discussed as he’s appreciated by Rangnick – but there’s still no official bid to Borussia 🔴 #MUFC

More than four clubs are already working to sign Zakaria as free agent in July. Open race. pic.twitter.com/AnffDd1clQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2022