Saisonaus für Zakaria – Embolo gibt Comeback

Für die beiden Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria und Breel Embolo gibt es bei Gladbach sehr unterschiedliche Neuigkeiten.

Für Defensivstratege Zakaria ist die Saison nach seiner Arthroskopie am Knie Anfang Mai endgültig gelaufen. Er wird bis Ende Juni keine Spiele mehr bestreiten, bestätigt Gladbach-Trainer Marco Rose: “. “Da sehen wir keine Chance mehr. Wir wollen nichts riskieren und nichts zu früh angehen.”

Deutlich bessere Neuigkeiten gibt es hingegen von Stürmer Breel Embolo: Der 23-Jährige steht Rose am Samstag beim Spiel gegen den designierten Meister Bayern München wieder zur Verfügung: “Er hat das Training in dieser Woche gesteigert. Wir haben ihn so weit, dass er in München eine Option sein kann.” Der Schweizer Nati-Stürmer könnte wegen der Sperre gegen Alassane Pléa sogar eine Möglichkeit für die Startelf sein.

psc 12 Juni, 2020 09:59