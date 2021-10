Schock in Gladbach: Christoph Kramer fällt wochenlang aus

Borussia Mönchengladbach wird für mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Christoph Kramer verzichten müssen.

Dies bestätigt Trainer Adi Hütter auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. “Es ist leider so, dass sich Chris am Dienstag am Muskel verletzt hat”, sagt der Österreicher. Diagnostiziert wurde eine starke Zerrung. Kramer wird laut Hütter “sicherlich ein paar Wochen” pausieren müssen.

Der 30-Jährige kam in dieser Saison bislang in fünf Bundesligapartien zum Einsatz. Nur in den ersten beiden stand er jedoch in der Startelf. Zuletzt hatte sich Denis Zakaria und Manu Koné im Zentrum festgespielt. Daneben kämpft Nationalspieler Florian Neuhaus um eine Rückkehr ins Team.

psc 14 Oktober, 2021 15:24