Sommer spricht über Geisterspiele

Die Bundesliga könnte bald wieder mit Geisterspielen starten. Unter anderem für Gladbach-Goalie Yann Sommer ist es jedoch komisch, vor leeren Rängen zu spielen.

“Du fühlst viel mehr Emotionen auf dem Platz, wenn die ganze Stimmung da ist. Und du musst immer vorsichtig sein, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Das ist schwieriger, wenn es ruhig ist in diesem riesigen, leeren Stadion”, sagt Yann Sommer im Interview mit dem “Blick”. Der früheste Start in der Bundesliga ist am 9. Mai vorgesehen. Die Entscheidung darüber liege jedoch bei der Regierung.

In Deutschland gibt es derweil, anders als in der Schweiz, schon erste Lockerungen. “Die Situation ist schon einschneidend, aber es gibt erste Lockerungen. Geschäfte bis 800 Quadratmeter sind wieder offen. Der Schweiz steht die erste Lockerung ja erst am Montag bevor. Grundsätzlich gilt es aber in beiden Ländern, dass man Vertrauen in die Regierung haben sollte”, erklärt der Nati-Goalie.

Zudem gewährt der 31-Jährige Einblicke in den Trainingsalltag in Zeiten von Corona: “Wir haben ganz klein angefangen, natürlich unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes, konkret in Zweier- und Dreiergruppen. Es gibt verschiedene Garderoben, es sind sehr wenige Spieler gleich­zeitig im Stadion, alles wird desinfiziert und jeder hält sich streng an die Hygienevorschriften. Wir essen auch nicht mehr zusammen nach den Trainings, wir kriegen allerdings alles bereitgestellt, um es mitzunehmen. Ich nehme das aber wenig in Anspruch, da ich oft ­zu Hause selbst koche. Ausgewogen, viel saisonales Gemüse, Fisch oder Fleisch, mit Angaben zur Herkunft. Besonders wichtig ist mir auch, kleinere Läden zu unterstützen. Als Sportler ist es essenziell, dass man fit bleibt für Tag X, wenn es wieder losgeht.”

adk 26 April, 2020 12:11