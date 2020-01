Sommer spricht über seine Rückrunden-Ziele

Im Trainingslager in Andalusien bereitet sich Borussia Mönchengladbach auf die Rückrunde der Bundesliga vor. Goalie Yann Sommer spricht dabei über seine Ziele für die restliche Saison.

Lange Zeit stand Borussia Mönchengladbach an der Tabellenspitze der Bundesliga. Gegen Ende der Hinrunde mussten die Fohlen diese jedoch an RB Leipzig abgeben. Entschieden ist aufgrund des geringen Rückstands von zwei Punkten noch nichts.

Auf der Website des Klubs erklärt Sommer, was er sich deshalb für die Rückrunde vornimmt: “In den vergangenen Jahren haben wir teils schwierige Rückrundenstarts erlebt, das wollen wir natürlich verhindern. Wir wollen mit guten Leistungen konstant durch die Rückrunde gehen. Es gibt noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen.”

Trainer Marco Rose sieht bei der Leistung seiner Mannschaft trotz der guten Hinrunde noch “Luft nach oben”. Dem kann auch der Nati-Keeper zustimmen: “Es ist immer Luft nach oben. In der Hinrunde hatten wir, bedingt durch die vielen Spiele, nicht so viel Zeit, an den Details zu arbeiten. Beim Anlaufen oder Gegenpressing können wir uns sicherlich noch etwas verbessern. Für uns gilt es jetzt, in der Rückrunde daran zu arbeiten, noch näher an die Perfektion heranzukommen, was unser Spiel belangt.”

Klar ist auch, dass die Fohlen weiterhin gut auftreten wollen, um auch am Ende der Saison möglichst weit oben zu stehen. “Wenn man oben dabei ist, möchte man auch oben bleiben. Das wird kein Spaziergang, dafür werden wir hart arbeiten müssen. Es kommen viele schwierige Aufgaben auf uns zu. Diese nehmen wir mit grosser Motivation und viel Mut an. Der Schlüssel in der Rückrunde wird sein, so konstant wie möglich zu punkten. Das ist unser grosses Ziel”, macht Sommer weiter klar.

adk 5 Januar, 2020 10:29