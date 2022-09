Stindl schliesst Wechsel aus

Für Lars Stindl ist eine Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach keineswegs ausgeschlossen. Der Kontrakt des Offensivspielers läuft im Sommer aus und soll verlängert werden.

In jedem Fall wird der Ex-Nationalspieler wohl kaum anderswo unterschreiben, so wie Stindl der „Bild“-Zeitung verriet: „Es gibt keinen Grund, noch einmal etwas zu verändern. Ich habe vor über sieben Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen und bereue diese zu keiner Sekunde. Borussia ist ein ganz besonderer Verein für mich geworden und wird es, egal, was passiert, auch immer bleiben.“

soe 10 September, 2022 15:41