Thuram über möglichen Wechsel: “Mit keinem anderen Klub gesprochen”

Offensivstar Marcus Thuram spielt sich durch seine guten Leistungen bei Borussia Mönchengladbach in den Fokus anderer Top-Klubs. Dazu bezieht der Franzose nun Stellung.

Bei Borussia Mönchengladbach zählt Marcus Thuram seit seiner Ankunft 2019 zu den unangefochtenen Leistungsträgern. Zuletzt wurde der Angreifer sogar erstmals für die französische A-Nationalmannschaft berufen. Kein Wunder, dass das andere Vereine auf den Plan rufen könnte, den 23-Jährigen abzuwerben.

“Ich konzentriere mich momentan voll, zu 100 Prozent, auf Borussia und bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe auch mit keinem anderen Klub gesprochen”, betonte Thuram nun aber in einem Interview mit dem “kicker”. “Die Borussia hat mir viele Karriereschritte ermöglicht, ich spiele Champions League und habe den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft”, erklärte er und stellte klar: “Und ich bin in Gladbach nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch gewachsen, habe mich weiterentwickelt. Borussia war die beste Wahl für meine Karriere.” Bei der Borussia hat der Franzose noch einen Vertrag bis Sommer 2023.

adk 29 November, 2020 18:08