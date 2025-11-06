Tim Kleindienst verlängert aus dem Nichts in Gladbach

Torjäger Tim Kleindienst verlängert seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach um ein weiteres Jahr bis 2029.

Der 30-Jährige stiess im Sommer 2024 zu den Fohlen und ist dort Kapitän. In dieser Saison konnte er wegen einer Meniskusverletzung bislang noch nicht auflaufen. Sein Comeback wird aber in Kürze erwartet. Nun hat Kleindienst seinen Kontrakt vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Sportchef Rouven Schröder sagt zur Verlängerung mit dem Stürmer: "Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft. Er ist einer, der auf dem Platz vorangeht, und wir freuen uns, wenn er der Mannschaft nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung steht."

Peter Schneiter 6 November, 2025 10:49