Bundesliga-Rückkehr für Lazaro? 2 Klubs interessiert

Die Zukunft des österreichischen Nationalspielers Valentino Lazaro ist offen. Nach seiner Leihe bei Newcastle United steht erst einmal die Rückkehr zu Inter an. Der Weg könnte aber wieder in die Bundesliga führen.

Dort war der 24-jährige Flügelspieler zwischen 2017 und 2019 einer der Leistungsträger bei der Hertha. Danach suchte er sein Glück in der Serie A, fiel bei Inter unter Trainer Antonio Conte aber durch und konnte sich nicht durchsetzen. In der letzten Rückrunde folgte ein Wechsel zu Premier Ligist Newcastle, wo er aber auch häufig nur als Joker zum Zug kam. Wie der italienische Transferexperte Alfredo Pedulla berichtet, könnte Lazaro nun wieder in die Bundesliga zurückkehren.

RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach interessieren sich demnach für die Dienste des Rechtsfusses. Berater Berater Max Hagmay bestätigte zuletzt Gespräche mit einem Klub, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt.

psc 12 August, 2020 10:30