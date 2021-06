Wechsel in diesem Sommer? Das ist der Stand bei Denis Zakaria

Denis Zakaria bestreitet mit der Schweiz derzeit die Europameisterschaft. Der 24-Jährige galt lange Zeit als heisser Wechselkandidat in diesem Sommer. Derzeit tut sich aber wenig.

Der Spielgestalter wurde in der Vergangenheit bereits mit Topklubs aus der Premier League und auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut “kicker” ist bislang aber kein Verein konkret an Gladbach herangetreten, wo Zakaria noch für eine weitere Spielzeit unter Vertrag steht. Die Situation ist vor allem für den Klub des Mittelfeldspielers durchaus ungemütlich: Der Bundesligist hat bereits mehrfach durchblicken lassen, dass man entweder den Vertrag verlängern oder Zakaria in diesem Sommer verkaufen will.

Für beides gibt es zurzeit wenig Anzeichen. Dies hat auch mit einer eher schwierigen letzten Saison zu tun, wo Zakaria nach seiner schwerwiegenden Knieverletzung im Frühjahr 2020 noch nicht ganz an die Leistungen von vor der Verletzung anknüpfen konnte. Dies dürfte ihn auch den Stammplatz in der Schweizer Nati gekostet haben.

Sollte er bei Gladbach bleiben, ist ebenfalls offen, ob er im Mittelfeld gesetzt sein wird. Wie der neue Trainer Adi Hütter mit ihm plant, ist offen.

psc 21 Juni, 2021 09:31