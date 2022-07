Verwirrung um möglichen Wechsel von Yann Sommer nach Nizza

Der Schweizer Nati-Keeper Yann Sommer soll beim OGC Nizza in der Ligue 1 tatsächlich eine neue Herausforderung annehmen, wenn es nach französischen Medienberichten geht. Es gibt aber auch andere Meinungen.

Wie “L’Équipe” berichtet, steht der Wechsel der Nummer 1 von Borussia Mönchengladbach nach Südfrankreich vor dem Vollzug. Demnach sollen für den 33-jährigen Spitzenkeeper 2,5 Mio. Euro Ablöse fliessen. Gladbach hatte sich bis zuletzt gegen einen Verkauf von Sommer gestemmt und plante mit dem Routinier auch in der neuen Saison als Nummer 1, dieser wolle nun aber auf einen Transfer Richtung Süden und neue Umgebung drängen. Auf den Schweizer wartet ein Dreijahresvertrag.

Soweit die Meldung aus Frankreich. Es gibt aber auch andere Ansichten: Demnach sei die Ablöse von 2,5 Mio. Euro unrealistisch, Nizza müsse vielmehr rund das Doppelte zahlen. Und Sommer selbst spricht in einem am Mittwoch frisch veröffentlichten Interview in der “Sport Bild” sogar von einer möglichen Vertragsverlängerung in Gladbach: “Klar mache ich mir Gedanken. Ich hatte bis jetzt eine tolle Zeit hier und schätze diesen Klub sehr. Wir sind in einem guten und sehr offenen Austausch”, sagt er zunächst und fügt dann bezüglich einer möglichen Verlängerung bei den Fohlen an: “Selbstverständlich kann ich mir das vorstellen.”

Noch ist in dieser Personalie also noch einiges unklar.

psc 13 Juli, 2022 09:24