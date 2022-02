Die Wechselwahrscheinlichkeit bei Breel Embolo ist hoch

Breel Embolo hat in dieser Saison bei Gladbach zwischenzeitlich gute Ansätze gezeigt und sogar einige Glanzpunkte wie jene beim 5:0-Pokalsieg gegen den FC Bayern gesetzt. Konstant kann er aber nicht auf hohem Niveau agieren. Ein Abschied könnte sich andeuten.

Der Schweizer Nati-Stürmer ist noch bis Juni 2023 an Gladbach gebunden. Die “Bild” urteilt hart über den 25-Jährigen und schreibt: “Nach seiner Pokal-Gala gegen Bayern (5:0) kam so gut wie gar nichts mehr. Party-Breel dürfte bald woanders feiern.” Die Wahrscheinlichkeit auf eine Vertragsverlängerung beziffert die Zeitung auf lediglich 30 Prozent. Tatsächlich spricht die Statistik nicht für Embolo: In 18 Ligaspielen in dieser Saison hat er nur zweimal getroffen, obwohl er in den vergangenen neun Spielen stets in der Startformation stand.

Ob er seinen aktuellen Klub in diesem oder spätestens nächsten Sommer tatsächlich verlässt, ist offen. Gladbach wird nach einer bislang insgesamt enttäuschenden Saison aber sicherlich einen Umbruch vollziehen und am Kader schrauben.

psc 24 Februar, 2022 14:09