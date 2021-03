Weg frei für Gladbach: Jesse Marsch sagt Celtic ab

Trainer Jesse Marsch von Red Bull Salzburg hat Celtic Glasgow abgesagt. Stattdessen könnte er im Sommer den Weg als Rose-Nachfolger zu Borussia Mönchengladbach antreten

Der schottische Traditionsklub buhlte um den 47-jährigen Amerikaner. Nach Angaben der “Bild” ist Marsch über das Interesse an seiner Person geschmeichelt. Gleichzeitig hat er Celtic aber eine Absage erteilt: Er wird also nicht neuer Trainer des Mannschaft des Schweizer Nati-Stürmers Albian Ajeti.

Möglicherweise auch, da er schon ein anderes Amt in Aussicht hat: Marsch rückt bei Gladbach immer stärker in die Pole Position für die Rose-Nachfolge. Zuletzt verkündete er, dass er sich auf die Beendigung der aktuellen Saison in Salzburg konzentriert und im Sommer dann entscheidet, wie es weitergeht. Dies, obwohl er beim österreichischen Serienmeister eigentlich noch für eine weitere Spielzeit unter Vertrag steht. Dank einer Ausstiegsklausel kann er vorzeitig gehen.

