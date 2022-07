Yann Sommer droht Ausfall im DFB-Pokal

Gladbach muss beim DFB-Pokalspiel beim SV Oberachern am Sonntag möglicherweise auf Stammkeeper Yann Sommer verzichten.

Trainer Daniel Farke bestätigt am Freitag auf einer Pressekonferenz, dass der Keeper über muskuläre Probleme im Oberschenkel klagt. Diese seien unter der Woche aufgetreten. “Er hat die letzten zwei Tage nicht am Teamtraining teilgenommen und nur individuell trainiert“, so Farke zum Zustand von Sommer. Ausgeschlossen ist ein Einsatz des 33-Jährigen zwar nicht, dieser sei aber fraglich: “Da werden wir eine späte und kurzfristige Entscheidung treffen und gar kein Risiko eingehen.”

Sollte Sommer ausfallen, kämpfe Moritz Nicolas zum Einsatz, da Ersatzkeeper Tobias Sippel wegen eines positiven Coronatests in seinem engen Umfeld noch nicht wieder im Training ist.

psc 29 Juli, 2022 14:16