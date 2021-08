Yann Sommer wird für seine Glanzleistung belohnt

Yann Sommer hexte Gladbach zum Bundesliga-Auftakt zu einem 1:1 gegen den FC Bayern. Die bockstarke Leistung des Schweizer Goalies wird gewürdigt.

Sommer schafft es im “kicker” in die erste Elf des Tages dieser Saison. Und nicht bloss dies: Seine Leistung wird mit einer glatten 1 belohnt – also der Bestnote. Der 32-jährige Keeper machte mehrere Topchancen der Bayern zunichte und konnte offensichtlich an seine starke EM-Form anknüpfen.

Dreimal VfB, zweimal FC und zweimal die Bestnote: Die Elf des Tages – Bundesliga, 1. Spieltag #BL https://t.co/cCzbi57NVA — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_bl_li) August 16, 2021

psc 16 August, 2021 10:40