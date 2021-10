Yann Sommer soll lebenslänglich bei Gladbach bleiben

Seit mittlerweile sieben Jahren hütet Yann Sommer den Kasten von Borussia Mönchengladbach. Geht es nach Manager Max Eberl bleibt der Schweizer Goalie noch sehr viel länger.

Der 32-Jährige ist derzeit noch bis 2023 gebunden. Schon jetzt ist klar, dass die Nummer 1 der Schweizer Nati einen neuen Vertrag unterschreibt, wenn es nach den Klubverantwortlichen geht. Laut “Bild” winkt Sommer ein Rentenvertrag. Eberl bestätigt gegenüber der Zeitung: “Yann hat die grossen Fussstapfen von Marc-André ter Stegen grossartig ausgefüllt. Er ist auch in seinem Alter ein sehr starker Torwart, Führungsspieler und Vize-Kapitän. Ja, ihn wollen wir sehr lange halten.”

Und was sagt der Keeper dazu? Der scheint nicht abgeneigt zu sein, die Offerte anzunehmen: “Ich bin seit sieben Jahren in einem grandiosen Verein. Jetzt lasse ich mich überraschen und geniesse alles, was noch kommt.”

psc 21 Oktober, 2021 09:11