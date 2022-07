Yann Sommer steht nicht vor Nizza-Wechsel: So ist die Situation tatsächlich

Yann Sommer wird von französischen Medien stark mit einem Wechsel zu Ligue 1-Klub OGC Nizza in Verbindung gebracht. Tatsächlich wird es zu einem solchen Transfer des Schweizer Nati-Goalies allerdings kaum kommen.

Nach Angaben von “Gladbach Live” steht ein entsprechender Wechsel in weiter Ferne. Sommer fühlt sich in Gladbach, wo er noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht, weiterhin wohl. Zwar könne er sich einen Wechsel durchaus vorstellen, allerdings nur zu einem absoluten Topklub, der vom Standing her deutlich über Gladbach steht. Bei Nizza ist dies nicht der Fall, selbst wenn er da möglicherweise ein etwas höheres Salär hätte.

Im Lager der Gladbach-Verantwortlichen ist man weiterhin gelassen. Trainer Daniel Farke geht davon aus, dass er in der neuen Saison auf Sommer als Nummer 1 zählen kann: “Ich habe keine Anzeichen dafür, dass Yann in der kommenden Saison nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach ist. Yann präsentiert sich hervorragend, trainiert sehr hart, er hat eine ganz wichtige Führungsrolle in unserer Truppe übernommen.”

Zuletzt betonte der 33-jährige Routinier in der “Sport Bild” auch, dass er sich eine Vertragsverlängerung bei den Fohlen durchaus vorstellen könne. Ansonsten würde Sommer in einem Jahr auch ein ablösefreier Wechsel winken, was ihn auf dem Transfermarkt noch attraktiver macht.

psc 14 Juli, 2022 09:20