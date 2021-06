Das Töchterchen ist da: Yann Sommer zum 2. Mal Vater geworden

Yann Sommer ist zum zweiten Mal Vater geworden. Töchterchen Nayla erblickt am Mittwoch das Licht der Welt.

Sommer ist deshalb zwischenzeitlich aus dem Nati-Camp abgereist. Inzwischen ist der 32-Jährige wieder bei seinen Teamkollegen in Rom. Am Freitagabend steht die Reise nach Baku an. Sommer kann am Sonntagabend gegen die Türkei spielen.

.@YannSommer1 als stolzer zweifacher Vater wieder beim Team😊 Gratulation dir und der Familie und willkommen zurück, Yann!🍀 pic.twitter.com/WJa6rdelyT — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 18, 2021

psc 18 Juni, 2021 11:20