YB-Stürmer Cedric Itten steht im Fokus von Gladbach

YB-Stürmer Cedric Itten wurde von Nati-Coach Murat Yakin für die aktuellen EM-Qualispiele eigentlich nur nachnominiert. Beim 5:0-Sieg gegen Belarus stand der 26-Jährige aber direkt in der Startelf. Und der Torjäger weckt nun auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga.

Dort lief er in der Saison 2021/22 bereits für ein halbes Jahr für Greuther Fürth auf und erzielte unter anderem einen Treffer gegen den FC Bayern. Seit vergangenem Sommer spielt Itten wieder in der Schweiz und glänzt bei YB in 23 Ligaspielen mit 14 Toren und 7 Assists. Laut «Bild» wird der frühere FCB-Junior derzeit intensiv von Borussia Mönchengladbach gescoutet. Dort steht im Sommer ein grösserer Umbruch an. Mit Marcus Thuram verlässt ein Topstürmer den Verein. Im Angriff wird personaltechnisch in jedem Fall etwas gehen.

Neben Itten, dessen Vertrag bei den Young Boys bis 2026 läuft, beobachtet Gladbach demnach auch Hugo Cuypers (26, KAA Genk), Anastasios Douvikas (FC Utrecht, 23) und Vangelis Pavlidis (24, AZ Alkmaar).

psc 27 März, 2023 15:37