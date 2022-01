Zakaria? Gladbach-Sportchef Eberl: “Uns liegt kein konkretes Angebot vor”

Seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag wird Denis Zakaria nicht verlängern und daher ist der Abgang des Schweizers von Borussia Mönchengladbach auch schon beschlossen. Die Frage bleibt nur, ob der 25-Jährige bereits im Januar den Wechsel vollzieht oder erst im Sommer.

Max Eberl, Sportdirektor der ‘Fohlen’, bezog dazu nun Stellung und richte sich auch an Matthias Ginter, der ebenfalls nicht verlängert und gehen wird. Für beide lägen der Borussia “keine konkreten Angebote vor”, so Eberl: “Dass es viel Spekulationen gibt, ist klar. Beide haben 6-Monats-Verträge, aber wenn im Winter etwas anderes kommt, kann ich nicht ausschliessen, dass einer von ihnen gehen wird.”

Borussia Mönchengladbach’s Max Eberl: “There are no concrete offers for Denis Zakaria & Matthias Ginter. That there has been a lot of speculation is not surprising. Both have 6-month contracts, but if something else comes in winter, I can't rule out that one of them will leave.”

— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) January 13, 2022