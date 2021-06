Zakaria-Verkauf? Eberl äussert sich

Denis Zakaria zählt bei Borussia Mönchengladbach zu den Verkaufskandidaten. Dass der Schweizer in diesem Sommer verkauft wird, ist wahrscheinlich.

Der Kontrakt von Denis Zakaria läuft bei Borussia Mönchengladbach im Sommer 2022 aus. Dem Vernehmen nach ist der 24-Jährige nicht gewillt, diesen zu verlängern. Folglich müssen die Fohlen konkret über einen Verkauf in diesem Sommer nachdenken, um noch Geld in die Kasse zu spülen.

“Wir wollen es uns nicht leisten, Spieler in dieser Kategorie am Ende ablösefrei ziehen lassen zu müssen”, wird Sportdirektor Max Eberl von der “Bild” zitiert: “Wir werden sicher in dieser Transferperiode auch verkaufen.”

Eberl betonte: “Ich rechne aber damit, dass der Markt erst spät in Gang kommt. Möglicherweise erst dann, wenn die Klubs aus der Premier League loslegen.” Neben Zakaria sind auch Jonas Hofmann und Matthias Hinter, die wechseln könnten.

adk 20 Juni, 2021 11:31