Zwei hochkarätige Interessenten für Marcus Thuram

Der französische Nationalspieler Marcus Thuram könnte seinen Verein Borussia Mönchengladbach bereits im Januar verlassen. Zwei weitere Vereine melden nun konkretes Interesse an.

Medienberichten zufolge buhlen Atlético Madrid und Newcastle United um den 25-jährigen Torjäger. Vertraglich ist der Goalgetter nur noch bis Saisonende an die Fohlen gebunden. Sportdirektor Roland Virkus sagte unmittelbar vor der WM-Pause, dass Abgänge der Spieler mit auslaufenden Verträgen im Januar nicht auszuschliessen seien. Dann würde Gladbach immerhin noch eine Ablöse kassieren. Thuram glänzte in dieser Saison bisher durch starke Leistungen und erzielte in 17 Spielen für seinen Verein bereits 14 Tore.

Im Sommer 2021 stand er unmittelbar vor einem Wechsel nach Italien zu Inter Mailand. Eine Verletzung machte diesen letztlich zunichte. Auch Serie A-Klubs sollen durchaus (wieder) ein Auge auf ihn werfen.

psc 23 November, 2022 16:48