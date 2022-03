Bundesliga-Klubs sind heiss auf HSV-Stürmer Robert Glatzel

Mit 20 Toren in 30 Pflichtspielen zeigt sich HSV-Stürmer Robert Glatzel in dieser Saison äusserst treffsicher. Dass längst Bundesliga-Klubs auf den 28-Jährigen aufmerksam geworden sind, erstaunt nicht.

Der Torjäger wechselte erst im vergangenen Sommer für 1 Mio. Euro Ablöse von Cardiff City zu den Hanseaten. Dort musste er Simon Terodde, den es nach Schalke zog, ersetzen. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, das schwierige Erbe erfolgreich anzutreten. Laut “Hamburger Morgenpost” blicken mehrere (nicht genannte) Bundesliga-Klubs auf Glatzel.

Vertraglich ist dieser noch bis 2024 an den HSV gebunden. Grundsätzlich fühlt er sich in Hamburg sehr wohl und strebt deshalb auch keinen vorzeitigen Abschied an. Ausgeschlossen ist ein Sommer-Transfer aber nicht. Als Ablöse wären mindestens 3 Mio. Euro notwendig.

