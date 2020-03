Offiziell: Alle Bundesliga-Partien werden zu Geisterspielen

Jetzt ist es offiziell: Sämtliche Partien des 26. Bundesliga-Spieltags finden hinter verschlossenen Türen statt.

Als letzter Klub hat auch RB Leipzig bekanntgegeben, dass Zuschauer für die Partie gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag nicht zugelassen sind. “Wir haben heute Vormittag intensiv zusammengesessen und unter Berücksichtigung der täglich neuen Entwicklung um das Corona-Virus nun entschieden, am Samstag leider ohne Zuschauer zu spielen. Trotz weiterhin sehr wenig Infizierter im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren. Zum anderen möchten wir durch diese Entscheidung dazu beitragen, einer potenziellen Wettbewerbsverzerrung durch die mögliche unterschiedliche Handhabung an den verschiedenen Bundesliga-Spielorten aktiv entgegenzuwirken”, erklärte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Die übrigen Partien wurden bereits zuvor als Geisterspiele deklariert. Es werden nicht die einzigen sein. Auch der übernächste Spieltag könnte komplett hinter verschlossenen Türen stattfinden.

psc 11 März, 2020 13:05