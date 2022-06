Bundesliga-Spielplan da: Die Bayern beginnen wieder auswärts

Die DFL hat am Freitagmittag den Spielplan für die neue Bundesliga-Saison veröffentlicht. Titelverteidiger FC Bayern beginnt die Saison wieder auswärts und trifft auf Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Die Hessen empfangen die Münchner am 5. August zum Start in die neue Spielzeit. Am 1. Spieltag treffen ausserdem Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinander. Zudem kommt es gleich zum Berliner Derby zwischen Union und Hertha BSC. Die weiteren Paarungen heissen 1. FC Köln gegen Schalke 04, Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, VfL Bochum gegen Mainz 05, FC Augsburg gegen SC Freiburg und VfB Stuttgart gegen RB Leipzig.

⚽️🗓️✔️ Die Spielpläne 2022/23 der #Bundesliga und 2. Bundesliga sind verfügbar. Das Auftaktspiel in der Bundesliga bestreiten @Eintracht und der @FCBayern (05.08.), in der 2. Bundesliga @Rote_Teufel und @Hannover96 (15.07.). Die Spielpläne ➡️ https://t.co/CRMZ4Ig1i3 pic.twitter.com/D4uGhGXr73 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 17, 2022

psc 17 Juni, 2022 12:06