DFL-Boss Christian Seifert tritt 2022 zurück

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat per 2022 seinen Rücktritt angekündigt.

In einer persönlichen Erklärung teilt der 51-Jährige mit, dass er seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei der Deutschen Fussball Liga nicht mehr verlängern wird. Seifert will in zwei Jahren ein “neues berufliches Kapitel” beginnen: “Diese Entscheidung ist bereits jetzt wichtig, damit der Aufsichtsrat frühzeitig die Möglichkeit erhält, diese Tatsache in Überlegungen zur künftigen Organisation der DFL GmbH einfliessen zu lassen.”

psc 26 Oktober, 2020 09:38