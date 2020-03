DFL hofft auf Fortsetzung der Bundesliga ab Mitte Mai

Der Spielbetrieb in der Bundesliga wird vorerst bis Ende April ausgesetzt, sofern die Klubs am 31. März zustimmen. Die Deutsche Fussball Liga hofft, dass ab Mitte Mai wieder gespielt werden kann.

Eine frühere Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird als unrealistisch angesehen. Laut “Bild” hofft man bei der DFL aber, dass es Mitte Mai weitergehen kann – vor leeren Rängen. Die UEFA hat die im Sommer geplante EM verschoben, was den nationalen Ligen mehr Flexibilität zur Beendigung des Ligabetriebs bietet. In der Bundesliga sind erst 25 von 34 Spieltagen absolviert.

Offen ist weiterhin, wie es mit den internationalen Wettbewerben weitergeht. Die Endspiele in Europa League und Champions League wurden in dieser Woche offiziell verschoben. Möglicherweise geht es im Europacup erst im Juli in die finale Phase. Ab den Viertelfinals könnte mit K.o.-Spielen hantiert werden.

psc 25 März, 2020 09:48