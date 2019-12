Adi Hütter kündigt Rückkehr von Ante Rebic an

Eintracht Frankfurts Trainer traf sich mit Spielern seiner Mannschaft in dieser Woche mit Ante Rebic, der im Sommer vom Bundesliga-Klub zu Milan wechselte. Der Coach der Frankfurter kündigte nun bereits eine künftige Rückkehr des Kroaten an.

“Es war ein tolles Gespräch. Ante war sehr geerdet, sehr klar und sehr harmonisch”, wird Hütter von der “FAZ” zitiert. Zudem sagte der Eintracht-Coach: “Er wird sicher irgendwann zurückkehren.” Den Zeitpunkt liess er offen. Rebic findet sich in Milan bislang nicht wie gewünscht zurecht. In der laufenden Saison bestritt der 26-Jährige erst sieben Ligaspiele. Von Beginn weg ran durfte er in der Serie A sogar nur zweimal.

Italienische Medien berichteten zuletzt, dass seine Berater bereits Kontakt zum Bundesliga-Klub hergestellt haben und eine Rückkehr im Januar anstreben.

psc 18 Dezember, 2019 17:01