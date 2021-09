Amin Younes spekuliert auf Wechsel in die Türkei

Amin Younes könnte kurz vor Transferschluss in die Türkei wechseln.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, fehlt der 28-Jährige am Dienstag im Training von Eintracht Frankfurt. Nach Angaben von “Sky” finden entscheidende Gespräche hinsichtlich der Zukunft statt. Nach dem in letzter Minute gescheiterten Wechsel zu Al-Shabab nach Saudi-Arabien könnte es Younes nun stattdessen in die Türkei ziehen. Dort sind Transfers noch bis am Mittwoch möglich.

psc 7 September, 2021 13:22