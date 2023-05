Dembélé-Berater bestätigt Gespräche mit Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat den französischen Stürmer Moussa Dembélé ins Visier genommen.

Der Berater des 26-jährigen Torjägers bestätigt gegenüber "Sky", dass ein Wechsel des Lyon-Profis nach Frankfurt in Betracht gezogen wird. "Frankfurt ist ein grosser Verein in der Bundesliga mit einer grossen Fangemeinde. Wir ziehen diese Option in Betracht und bewerten sie", lässt sich Mamadi Fofana zitieren. Dembélé steht in Lyon nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Weitere Klubs sollen sich ebenfalls für die Dienste des Angreifers interessieren, der in dieser Saison in 28 Spielen "nur" auf drei Tore kommt.

In Frankfurt könnte er die Nachfolge von Randal Kolo Muani antreten, der sich in Bestform präsentiert und von absoluten Topklubs gejagt wird.

psc 16 Mai, 2023 14:26