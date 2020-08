Bestätigt: Eintracht gibt Joveljic nach Österreich ab

Eintracht Frankfurt hat einen Spieler auf der Abgangsseite verbucht. Dejan Joveljic soll in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln – und das beim Wolfsberger AC.

Eintracht Frankfurt verleiht Dejan Joveljic zum zweiten Mal in Folge – mit demselben Ziel: Dem jungen Angreifer Spielpraxis zu verschaffen. Diesmal erhält der Wolfsberger AC den Zuschlag.

“Wir sind sehr glücklich, dass der Transfer geklappt hat. Natürlich ist dieser Transfer auch eine enorme Wertschätzung für den gesamten Verein, da wir nun wieder einen Spieler aus einer renommierten Liga zu uns ins Lavanttal holen haben können. Dejan ist ein enorm williger und hungriger Spieler der extreme Qualitäten im Abschluss und der Dynamik besitzt”, bestätigt WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer den Deal.

Joveljic war im vorigen Halbjahr an den RSC Anderlecht verliehen. Jene Ausleihe verlief aufgrund des Saisonabbruchs in Belgien allerdings nur bedingt erfolgreich. In Österreich soll der 21-Jährige in der nächsten Saison auf mehr Einsatzzeit kommen.

In Frankfurt verfügt Joveljic noch über einen bis 2024 datierten Langfristvertrag. Die Leihe wird ohne Kaufoption abgewickelt.

aoe 26 August, 2020 15:26