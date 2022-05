Bitter: Die Saison für Eintracht-Profi Martin Hinteregger ist gelaufen

Ganz bittere Nachrichten für Martin Hinteregger: Der österreichische Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt wird in dieser Saison nicht mehr spielen können.

Der 29-jährige Innenverteidiger zog sich in der Startphase des Europa League-Spiels zwischen den Hessen und West Ham (1:0) am Donnerstagabend einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel zu, der ihn für mehrere Wochen ausser Gefecht setzen wird. Somit verpasst Hinteregger die letzten beiden Bundesligaspiele des Jahres und auch das Europa League-Finale gegen die Rangers am 18. Mai.

🏥ℹ️

Martin Hinteregger hat bei der gestrigen Partie eine Oberschenkelverletzung erlitten. Unsere Nummer 13 fällt damit für den Rest der Saison aus 😓 Gute Besserung, Hinti! 🙏#SGE #SGEWHU pic.twitter.com/k0cubSqw9Y — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 6, 2022

psc 6 Mai, 2022 15:32