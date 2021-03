Bobic bestätigt seinen Abgang von Eintracht Frankfurt

Nach den Spekulationen um seine Zukunft bringt Fredi Bobic nun Licht ins Dunkel und bestätigt, dass er Eintracht Frankfurt verlassen wird.

Fünf Jahre sind es im Sommer, seit Fredi Bobic in der sportlichen Führung bei Eintracht Frankfurt loslegte. Für den 49-Jährigen soll dann der Zeitpunkt gekommen sein, um sich zu verabschieden. Denn der Sportvorstand der SGE bestätigte seinen Abschied selbst in der Sendung “Sportschau Thema”, die am späten Dienstagabend in der “ARD” ausgestrahlt wird.

Bobic wird nach wie vor mit seinem Ex-Klub Hertha BSC in Verbindung gebracht, wo er einst als Spieler aktiv war. Dort könnte er im Anschluss einsteigen und den selben Erfolg forcieren, den er in Frankfurt auf die Beine stellte.

adk 2 März, 2021 16:56