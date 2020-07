Eintracht buhlt um einen Stürmer von Real Madrid

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse am argentinischen Angreifer Franchu von Real Madrid.

Der 22-Jährige kommt derzeit in der Reserve der Königlichen zum Einsatz. Laut “Sport Bild” könnte der 22-jährige Flügelstürmer den Weg in die Bundesliga finden. Eintracht könnte den Youngster unter Vertrag nehmen. Auch spanische Vereine wie Levante, Elche, Huseca und Teneriffa zeigen Interesse an Franchu.

Dessen Vertrag bei den Madrilenen lief Ende Juni aus.

psc 15 Juli, 2020 13:41