Eintracht-Coach Adi Hütter ist verärgert über den Terminplan

Eintracht Frankfurt muss in dieser Saison durch die Dreifachbelastung (Bundesliga, Pokal, Europa League) ein immenses Pensum stemmen. Dass dem Team durch den Spielplan der Bundesliga jetzt noch zusätzlicher Stress aufgeladen wird, ärgert Trainer Adi Hütter.

Die Eintracht trifft in dieser Woche im DFB-Pokal auf RB Leipzig und empfängt dann bereits am Freitagabend den FC Augsburg: Die DFL hätte jene Partie auch auf den Samstag oder Sonntag legen können, tut es aber nicht. Eintrachts Trainer Adi Hütter vertritt einen klaren Standpunkt. “Das ist wirklich fragwürdig. Wir müssen es so nehmen, wie es ist, aber ich finde es auch nicht gut”, sagt der Österreicher auf einer Pressekonferenz am Montag.

Der frühere YB-Trainer weiter: “Ich finde es auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Eintracht Frankfurt hat mit Abstand die meisten Spiele absolviert in den vergangenen eineinhalb Jahren.”

Hütter muss gegen Leipzig auch noch einen Ausfall verkraften: Torjäger Bas Dost fällt wegen einer Magen-Darm-Grippe wie schon am Wochenende beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf aus.

psc 3 Februar, 2020 16:20