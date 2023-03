Eintracht-Coach Oliver Glasner bestätigt Anfragen aus der Premier League

Oliver Glasner ist seit Sommer 2021 Trainer bei Eintracht Frankfurt und leistet dort sehr erfolgreiche Arbeit. Davor war er auch schon zwei Jahre Trainer in Wolfsburg. Längst hat der Österreicher auch ausserhalb des deutschsprachigen Raums Begehrlichkeiten geweckt.

Glasner bestätigt nun nämlich, dass beispielsweise Vereine von der Insel in der Vergangenheit angefragt haben. Im Interview mit der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» sagt der 48-Jährige: «Ich hatte auch schon Anfragen aus der Premier League, aber ich habe abgesagt.»

Der Eintracht-Coach macht keine allzu langfristige Planung und lässt alles auf sich zukommen, wie er ausführt: «Ich arbeite seit 25 Jahren mit einem Persönlichkeits-Entwickler zusammen. Wir sagen immer: Es kommt so, wie es kommt – und das ist auch richtig so. Was ich weiss, ist: Ich möchte nicht, bis ich 65 Jahre alt bin, Trainer sein, wahrscheinlich auch nicht bis 60.»

Rückblickend ist er mit seiner bisherigen Trainerlaufbahn zurecht zufrieden: «In den vergangenen sechs Jahren bin ich in Österreich in der Zweiten Liga Meister geworden, es folgten Europa-League- und Champions-League-Quali, dann wieder Europa-League-Quali, dann Champions League, noch einmal Champions League und dann der Europa-League-Titel. Mein Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spass – vielleicht mache ich mir deshalb so wenig Gedanken darüber, was vielleicht irgendwann mal kommt.»

psc 3 März, 2023 14:10